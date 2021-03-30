В Воронеже техникум поймали на махинациях с выбором подрядчика на ремонт

В Воронеже заподозрили учебное заведение в нарушении закона о контрактной системе в сфере закупок, закона о конкуренции и создании выгодных условий для конкретной фирмы.

Прокурорские сотрудники установили, что в декабре 2020 года Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности заключил два контракта с индивидуальным предпринимателем без проведения торгов. По закону допускается проведение закупок без торгов для образовательных организаций в исключительных случаях - с ограничением суммы до 600 тысяч рублей. И прокуроры считают, что в учебном заведении создали видимость соответствия закону, заключив два договора на выполнение работ по ремонту системы отопления на суммы 564 и 435 тысяч рублей. Вроде бы не придраться.

- Исходя из анализа условий контрактов, приложений к ним и документов об их исполнении, оба документа имеют фактическую направленность на достижение единой хозяйственной цели – выполнение работ по ремонту системы отопления в здании учебного корпуса. Заказчиком и поставщиком по ним являются одни и те же лица. Договоры заключены по единой форме в отношении одного и того же предмета, с непродолжительным интервалом по времени, а потому образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими самостоятельными договорами с целью избежание конкурентных способов закупок, - отметили в прокуратуре Коминтернвоского района. - На директора возбудили административное дело за несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Дело направили в управление Федеральной антимонопольной службы России по Воронежской области.