Дошколята Ленинского района показали 40 номеров на конкурсе «Воронежские самоцветики»

В Ленинском районе подвели итоги районного этапа онлайн-конкурса детского творчества «Воронежские самоцветики». В этом году в состязании приняли участие 85 воспитанников детсадов. Они исполнили около 40 номеров в четырех номинациях - «Изюминка», «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство» и «Разговорный жанр».

Конкурс «Воронежские самоцветики» проводится ежегодно с 1998 года.

- После оглашения результатов районного этапа конкурса прошло награждение победителей, - рассказали в управе Ленинского района. - С учетом эпидобстановки награды получили педагоги и руководители творческих коллективов.Надеемся, что 12 номеров, отобранных для выступления на городском этапе, непременно завоюют призовые места.

После завершения официальной части состоялся сольный концерт воспитанника ДШИ № 7 Кирилла Бахтина. Кирилл постоянный участник культурных мероприятий в Ленинском районе и всегда радует публику своим исполнительским искусством.