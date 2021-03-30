В Воронежскую область привезли еще 27,5 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

На днях в Воронежскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса. Привезли еще 27,5 тыс комплектов доз «Спутник V».

- Вакцину уже распределили по прививочным пунктам, - сообщили в облздраве. - Воронежцы могут записаться на вакцинацию в любую поликлинику, где есть прививочные кабинеты - через портал госуслуг, через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефонам их регистратур.

Напомним, в Воронежской области открыто 55 прививочных пунктов: в 32 районных больницах, 14 поликлиниках столицы Черноземья, двух областных больницах, пяти ведомственных и двух частных медорганизациях. На базе пунктов работает 206 прививочных кабинетов и 96 мобильных прививочных бригад.

С начала кампании по вакцинации против ковид Воронежская область получила более 165 тыс. комплектов вакцины. Прививки сделали более 129 тыс. человек.