Воронежцы смогли привиться от коронавируса прямо на рабочем месте

Фото предоставлено управой Ленинского района

Воронежская область поставила перед собой задачу охватить к 1 сентября вакцинацией от COVID-19 более 1,1 млн человек.

В минувшие выходные специалисты воронежской городской поликлиники № 10 начали прививать сотрудников предприятий и учреждений с выездом медицинских бригад на место работы. Одни из первых смогли вакцинироваться работники ТВЦ «Ярмарка» на улице Донбасской. Прививку российской вакциной «Спутник V» получили около 10 человек. Еще 43 человека записались на прививку с посещением поликлиники.

- Предварительно о грядущей акции предупредили объявлениями, которые за несколько дней разместили в торговом центре, - рассказали в управе Ленинского района. – От желающих требовалось иметь паспорт и СНИЛС.

Кроме того сотрудники поликлиники развернули на территории «Ярмарки» информационные пункты, где более 250 посетителей смогли получить необходимые консультации о порядке и возможности вакцинации, оформить запись на прививку.