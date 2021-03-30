Воронежская медицинская фирма выплатила работникам 780 тысяч рублей долгов по зарплате

После вмешательства Гострудинспекции и правоохранителей воронежское ООО «Профи Мед», торгующее мед оборудованием выплатило зарплату четырем сотрудникам. Пока только погашены оказались 780 тысяч рублей, сообщили в ведомстве 30 марта.

– Погашение оставшейся суммы задолженности находится на контроле, – пояснили в инспекции. Напомним, в прошлом году директор фирмы попал под уголовное дело за невыплату денег за труды своим сотрудникам (ч. 2 ст. 145 УК РФ). Как поясняли в облпрокуратуре, при этом у организации имелись средства. Но деньги «ушли» на закупку оборудования, запчастей, оплату коммунальных платежей и погашение кредита.