В Воронеже задержали пьяного водителя, который пытался дать взятку инспектору ДПС

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже полицейские задержали водителя, пытавшегося дать взятку инспектору ГИБДД. Ранее от попался на дороге пьяным за рулем и за 50 тысяч рублей попытался избежать наказания.

О подробностях передачи денег рассказали в региональном главке 30 марта. 26 марта 52-летний воронежец приехал в ОБДПС. Зайдя в кабинет административной практики, он предложил сотруднице полиции деньги. За это попросил ее не направлять административный материал в суд. А 50 тысяч положил под лежащий на столе ежедневник.

Инспектор ДПС объяснила, что за такие вольности водителю «светит» уголовное дело. Но он не придал этому значения и снова попытался вручить взятку. Тогда страж порядка вызвала подкрепление. Мужчина был задержан правоохранителями на месте преступления. Он уже дал признательные показания.

В отношении фигуранта СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело о взятке (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.