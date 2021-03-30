Защитник воронежского «Факела» попал в сборную 33 тура ФНЛ

Сергей Брызгалов превращается в бомбардира. Фото: с сайта ФК "Факел"

Эксперты ФНЛ признали одним из лучших в туре защитника «Факела» Сергея Брызгалова. Этот футболист, в свое время поигравший в московском «Спартаке», на глазах превращается в бомбардира. В ворота брянских динамовцев, поверженных со счетом – 2:0, Сергей заколотил свой уже третий гол в трех последних матчах.

Надо сказать, символическая сборная в последних турах не обходится без игроков «Факела». Чаще всего в нее попадал нападающий Андрей Разборов, а туром ранее – Роман Акбашев.

Компанию Брызгалову среди защитников-бомбардиров в символической сборной 32 тура составил Владимир Хозин. Игрок линии обороны команды «Чайка» из ростовского села Песчанокопское забил свой уже седьмой гол в этом сезоне. Он оказался победным в домашнем матче со «СКА-Хабаровск», закончившемся со счетом – 2:1.

Среди полузащитников аналитики особенно отметили игрока «Оренбурга» Дениса Ткачука. Он - лидер по статистическим показателям среди всех игроков ФНЛ в 33 туре. А его голевой пас на Дмитрия Воробьева был шедевральным. Просто украшение тура!

Ну и, конечно, эксперты не могли оставить без внимания 29 гол Ивана Сергеева в этом чемпионате. Этот забитый мяч еще и принес победу самарским «Крыльям Советов» в тяжелом выездном матче с «Аланией» из Владикавказа – 1:0.

Также в сборную тура попали:

вратарь Михаил Филиппов («Чайка» (Песчанокопское);

защитник Артем Мещанинов («Балтика» (Калининград);

полузащитники Максим Кузьмин («Балтика» (Калининград), Никита Кривцов («Томь» (Томск), Антон Зиньковский («Крылья Советов» (Самара);

нападающие Джоэль Фамейе («Оренбург»), Бека Кавтарадзе («Нижний Новгород»).

Главным тренером сборной 33 тура эксперты назначили наставника самарских «Крылышек» Игоря Осинькина. Его команда выиграла уже седьмой матч подряд, как и «Факел». Любопытно, додержат ли команды свои победные серии до очной встречи в Самаре 17 апреля.