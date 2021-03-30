14 лет «строгача»: под Воронежем вынесен приговор отцу за сексуальное надругательство над дочерью

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Лискинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 41-летнего отца-педофила, из-за которого пострадала его несовершеннолетняя дочь. За половое сношение и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки он отправлен за решетку на долгих 14 лет. Отбывать наказание будет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре области 30 марта.

Мужчину признали виновным совершении нескольких преступлений. Два раза он совершил над ребенком, не достигшим 14 лет насильственный действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). И трижды имел половое сношение (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Суд установил факты неоднократного сексуального насилия отца над родной дочерью. Инциденты случились в период с 2012 по 2016 годы. В момент первого преступления девочке едва исполнилось 10 лет.

В суде отец вину свою не признал, пояснили в прокуратуре. Но гособвинитель представил суду доказательства, изобличающие преступника, которые положены в основу обвинительного приговора.

Уголовное дело слушалось в закрытом процессе. Виновному назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на 1 год 6 месяцев. Приговор суда пока в законную силу не вступил.