В Воронеже семейка воров нашла кошелек с банковскими картами

Криминальную парочку, присвоившую чужой кошелек, быстро задержали. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

24-летний воронежец неудачно сходил в торговый центр на Бульваре Победы. Он присел покушать в одном из фудкортов. И когда уходил, забыл кошелек. В нем лежали 15 тысяч рублей и две банковские карты с еще 10 тысячами. Когда мужчина вернулся, кошелька на этом месте уже не было. А вскоре деньги исчезли и с потерянных банковских карт. Молодой человек обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения. И выяснили, что кошелек взяла парочка, которая была хорошо знакома полицейским. 29-летний воронежец был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков, а его 27-летняя жена – за одну кражу. В отделе полиции супруги признали свою вину и сказали, что деньги уже потратили.

Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Супругов-рецидивистов отправили до суда посидеть в следственном изоляторе.