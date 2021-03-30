В Воронеже на Средне-Московской «Форд Фокус» сбил пенсионерку

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла в Воронеже 29 марта примерно в 09:30 часов. У дома №12 по улице Средне-Московская 24-летний водитель на автомобиле «Форд Фокус» сбил пожилую женщину. Ее по «скорой» увезли в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, местный житель на иномарке двигался по улице Средне-Московская со стороны улицы Никитинская в сторону улицы Пушкинская. При повороте налево на улицу Фридриха Энгельса он нарушил правила проезда на «зебре», не затормозил и снес переходившую дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет женщину.

Пока полиции не удалось установить ее личность, пострадавшей на вид около 65 лет. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.