Воронежские волонтеры ищут пропавшего 39-летнего мужчину

Поисково-спасательный отряд «Черноземье»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь с поисками пропавшего 39-летнего Александра Рядинского. Он уехал из Воронежа в минувшую субботу, 27 марта, на автомобиле с тех пор его никто не видел.

Из особых примет: рост 175 см, худощавого телосложения. В день исчезновения Рядинский был одет в черный пуховик, голубой свитер и светлые джинсы.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Александра, то сообщите по номеру телефона: 8-961-182-95-90.