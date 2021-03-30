В Воронеже на месяц закрыли ресторан Echo из-за ковидных нарушений

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Ленинский районный суд приостановил на 30 суток деятельность ресторана Echo, расположенного в центре Воронежа на улице Платонова. Поводом стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении судебных приставов по региону 29 марта.

Санврачи наведались в заведение с проверкой. И выяснили, что посетителям предоставляли запрещенную услугу по курению кальяна, работала танцевальная площадка. Причем количество людей, находившихся в зале, превышало разрешенный максимум. Кроме того, гостей пускали в ресторан без масок. Линий разметки для контроля социальной дистанции в помещении тоже не было.

Представитель собственника на судебном заседании вину в административном правонарушении не признал. Но при назначении меры попросил учесть сложную экономическую ситуацию.

В итоге ресторан закрыли на 30 суток. Приставы помещение ресторана опечатали. Кстати, Echo попадается на нарушении коронавирусных правил во второй раз. Ранее его уже штрафовали на 100 тысяч рублей.

Вчера также повторно оштрафовали бар на 500 тысяч.