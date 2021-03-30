Дальнобойщику без прав, устроившему смертельное ДТП под Воронежем, смягчили наказание

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежский областной суд при рассмотрении апелляции, изменил вид исправительного учреждения водителю, устроившему смертельное ДТП с двумя погибшими в Семилукском районе. В конце декабря Семилукский райсуд отправил его в колонию общего режима на 8 лет. Однако высшая инстанция прежний приговор отменила. Он отправится на 8 лет в колонию-поселение, следует из материалов суда.

Напомним, кровавая авария случилась 15 сентября примерно в 19 часов на 38 км автодороги «Обход города Воронеж». Автомобиль «Ман» с полуприцепом ехал со стороны поселка Латная в направление Семилук. Машина вывернула на встречную полосу и врезалась в «Ладу Гранта». За рулем легковушки находился 28-летний житель Рамонского района. Погиб молодой водитель и его супруга.

При этом сам виновник смертельной аварии с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что водитель грузовика вез мел из Белгородской области в Московскую. При этом груз он доставлял на автомобиле, на который не имел полиса ОСАГО, тахографа. Как оказалось, горе-дальнобойщик был лишен водительских прав за пьяное вождение.

Кроме того, двигаясь дальнобойщик, пересекая разделительную линию разметки и выезжая на встречную полосу, не подал сигнал световым указателем поворота.