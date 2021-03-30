МЧС проверит готовность Воронежской области к возможному паводку и пожарам

Фото из архива КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Комиссия Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ 29 и 30 марта проверит готовность служб Воронежской области к возможному паводку и летним пожарам. Для этого из Москвы прибыла рабочая группа ведомства. Вопрос готовности к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2021 года региона обсудили в облправительстве на совещании.

В нем приняли участие спасатели, представители департамента экологии, Росптребнадзора, метеослужбы и других ведомств. Серьезных проблем от паводка в этом году в Воронежской области не ожидается, снег практически во всех районах области сошел, при таянии льда на водоемах не фиксируется большого разлива воды. Но для ликвидации локальных ледовых заторов в аварийно-спасательной службе региона подготовлены 3 подрывные команды. Будут контролировать процесс 75 оперативных групп. Мониторингом уровня воды займутся 12 стационарных гидрологических постов, 7 временных муниципальных водомерных постов, а также 93 временных водомерных поста.

Также с 15 апреля в регионе устанавливается особый противопожарный режим. Уже утверждено 23 плана тушения лесных пожаров на территориях лесничеств и 2 плана тушения лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях. Создана группировка сил и средств РСЧС Воронежской области, в которую вошли более 13 тысяч человек и 3695 единиц техники.