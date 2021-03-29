В Воронежской области жена сдала полиции мужа, изнасиловавшего пенсионерку-инвалида

Извращенцу грозит от трех до шести лет.
Фото: из архива «КП»
Днем 15 марта в селе Александровка Таловского района 36-летний субъект мужского пола пришел к 69-летней односельчанке. Он набросился на пенсионерку, к тому же являющуюся инвалидом, и изнасиловал ее. О мерзком поступке узнала его жена. Она и сдала супруга полиции.
Вскоре к делу подключились сотрудники Следственного комитета. Они возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».
- На допросе мужчина признал свою вину. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Ему грозит от трех до шести лет, – рассказал и.о. руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.