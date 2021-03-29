Дошло до суда дело банды воров, орудовавшей в пяти районах Воронежской области

Каждому из воров грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Семилукского района передали в суд уголовное дело пяти членов воровской банды. В нее входили молодые люди от 25 до 28 лет и один подросток.

По данным следствия, с января по март 2020 года пятеро воров орудовали в Семилукском, Рамонском, Лискинском, Каменском и Россошанском районах. Они залезали в дома, вытаскивали там все ценное, а также совершали налеты на сельхозпредприятия, где тоже тащили все, что попадалось под руку. Всего они своровали имущество на сумму более 900 тысяч рублей. Во время обысков в их домах обнаружили украденные вещи.

Кроме того, один из членов банды пойдет под суд еще и за ложный донос. Он написал в местный отдел полиции заявление о том, что у него якобы угнали машину. И именно таинственный преступник своровал автотопливо на предприятии. Вскоре выяснили, что кражу совершил сам заявитель.

Трое членов банды имеют непогашенные судимости, что наверняка увеличит им сроки. Они находятся под арестом.

Дело банды будут рассматривать в Семилукском районном суде. Каждому из преступников грозит до шести лет лишения свободы.