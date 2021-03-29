Появились новые фото ремонтируемого парка «Орленок» в центре Воронежа

Новый мост выглядит почти готовым. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На совещании в городской администрации первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал о ходе реконструкции парка «Орленок». Сейчас там наводят порядок после зимы. В частности, обрезают старые и вырубают аварийные деревья. На это получена санкция городского управления экологии. Кроме того, запланировали посадить 16 новых деревьев, почти 7 тысяч кустарников. Также собираются засеять газон на площади более 9 тысяч квадратных метров.

– Как только позволит погода, подрядчики продолжат делать тротуар, проводить декоративную облицовку фонтана, монтаж системы автополива, видеонаблюдения, Wi-Fi, восстановление центральной входной группы, - рассказал Сергей Петрин.

Напомним, срок открытия «Орленка» передвинули с весны на начало лета. В нем со стороны входа с улицы Феоктистова в сентябре появится памятник автору «Белого Бима» Гавриилу Троепольскому. В обновленном парке полностью восстановят входную группу и вернут колоннам изначальный светло-зеленый цвет, фонтан будет с подсветкой и звуком, откроется площадка для выгула и дрессировки собак. Для любителей спорта появятся две зоны. На одной установят уличные тренажеры, на другой оборудуют места для занятий стрит-болом и воркаутом. Сделают и новую детскую площадку, а также обновят ограждение парка. В «Орленке» появится новый большой мост.

Так сейчас выглядит памятник горнисту. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В "Орленке" готовятся укладывать новые пешеходные дорожки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.