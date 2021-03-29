В центре Воронежа полицейские стали проверять автомобили на шум

Проверка машин в районе ВГУ. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские провели рейд в центре Воронежа. Они проверяли автомобили на превышение допустимого уровня шума. Стражи порядка остановили 20 машин.

К примеру, в районе кольца у главного здания ВГУ полицейские заметили «Ниссан Скайлайн» с ревущим шумом двигателя. 26-летний водитель заявил, что хотел привлечь внимание к машине. А вот об окружающих не подумал. Теперь ему и еще трем водителям, пойманным на таком же нарушении, грозит штраф по статье 8.23 КоАП РФ. Впрочем, он невелик – до 500 рублей. На первый раз можно отделаться и предупреждением.

Проверка машин в районе ВГУ. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Кроме того, во время рейда остановили два автомобиля с неисправностями, при которых вообще запрещено ездить. Наказания водителям грозят те же, что и нарушителям тишины.

Также подготовлены материалы для привлечения к административной ответственности трех водителей маршруток, задержанных в ходе рейда, и должностных лиц автопредприятий.