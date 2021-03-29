Открытие моста по улице Ленина для автомобилистов зависит от погоды

Примечательно, что изначально проектный срок работ составлял и вовсе 18 месяцев Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Реконструкция моста по улице Ленина полностью завершится к концу мая. Работы ведутся в графике. А техническое движение по четырем полосам из шести подрядчик постарается открыть пораньше – в конце апреля или начале мая. Впрочем, примерно эти даты уже назывались.

Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин 29 марта сообщил, что многое зависит от объемов работ, которые подрядчик будет успевать выполнять в ночные технологические окна. А чтобы уложить асфальт и нанести разметку, нужна хорошая погода.

Напомним, мост удалось разобрать за одни сутки 1 ноября. Появились два сценария развития событий. Оптимистичный - в этом случае водители получат в свое распоряжение новый мост уже к концу января 2021 года. И пессимистичный - строительство моста может затянуться по непредвиденным причинам до мая 2021 года.

Был еще промежуточный расчет на конец марта, но и в данном случае работы пришлось продлить.

- Сейчас забетонированы семь межбалочных швов из 12, ведется армирование 8, 9 и 10 швов. Разборка опалубки производится в технологические окна. Параллельно ведется армирование шкафной стенки и открылков у опоры № 1. Далее, до выхода работ на само сооружение – устройство гидроизоляции, дорожного и тротуарного покрытий, устройство барьерного и перильного ограждения, монтажа наружного освещения - предстоит еще бетонирование этой шкафной стенки, устройство консольных участков, переходных плит, - подытожил Сергей Петрин.

Примечательно, что проектный срок работ составлял и вовсе 18 месяцев. То есть открыть мост могли только в первом квартале 2022 года. Однако сплошное технологическое окно, которое дали железнодорожники, а также решение делать путепровод однопролетным, сократили срок реконструкции.