В Воронеже поднимут родительскую плату за детсады

Скоро родителям малышей придется раскошеливаться еще больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На совещании в мэрии руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова заявила о скором повышении родительской платы в детских садах. Ее планируют увеличить со 125 до 160 рублей за день.

Любовь Кулакова мотивировала это решение так:

- Плата не корректировалась с 2019 года. Это сильно затрудняет работу, поскольку на такие деньги очень сложно найти добросовестных и ответственных поставщиков качественного питания. Все средства, вырученные от повышения родительской платы, направят на закупку продуктов питания для детей и гигиенических принадлежностей.

В городской администрации напомнили, что родительская плата берется только за те дни, в которые дети посещают дошкольное учреждение. Кроме того, ряд семей, относящихся к льготникам, выплачивают 50 процентов суммы либо полностью освобождены от нее.

Напомним, 27 марта стало известно об увольнении заведующей детсадом № 175. Там в ходе проверки прокуратуры обнаружили факты поборов с родителей. Представители надзорного ведомства также разбираются с аналогичными жалобами мам и пап малышей их других детсадов.