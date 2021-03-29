В Воронеже предполагаемого виновника смертельного ДТП с тремя иномаркам арестовали

«Ниссан» после ДТП оказался на крыше, рулившая им 33-летняя беременная автоледи попала в больницу. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В понедельник, 29 марта, в Коминтерновском районном суде состоялось заседание по уголовному делу по ДТП на улице Шишкова. Напомним, там 29 марта около 20 часов у дома № 107б столкнулись три иномарки: «Тойота Марк», «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Тигуан». Выходившая из немецкой машины 38-летняя женщина погибла. Рулившая «Ниссаном» беременная 33-летняя автоледи перевернулась, вместе с восьмилетним ребенком они попали в больницу.

По данным полиции, спровоцировал ДТП 35-летний водитель «Тойоты». Мужчина был пьян, анализ показал наличие в его крови 0,63 промилле алкоголя. В ходе судебного заседания водитель признал свою вину и на словах раскаялся. Однако его решили арестовать. Суд согласился с позицией представителя прокуратуры, утверждавшего, что мужчина может скрыться либо оказать давление на свидетелей и потерпевших по уголовному делу.

По части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.