На реконструкцию проспекта Революции в Воронеже готовы потратить до 526,6 млн рублей

Как вам такой проспект? Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

До 526,6 млн рублей готова выделить администрация Воронежа на первый этап благоустройства проспекта Революции. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 12 апреля, а итоги подведут уже 14 апреля.

Предполагается, что внчале подрядчик приступит к работам на тротуарной части нечетной стороны главной улицы города. Говорилось, что под контролем опытного геодезиста пройдет укладка тротуарной плитки, чтобы потом не было проблем с водоотведением. Путь от проекта до реальности должен быть пройден до 1 апреля 2022 года.

До 1 ноября 2023 года реконструкцию хотят, согласно документации, провести на четной стороне проспекта. Ранее сообщали, что улицу постараются реализовать за два года. Пока же вы можете ознакомиться с финальной концепцией.