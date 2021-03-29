В Воронеже поймали угонщика, решившего съездить на чужом авто за выпивкой

В ночь на 24 марта неоднократно судимый 53-летний воронежец прогуливался по улицам Левобережного района. Как и положено по его статусу рецидивиста, мужчина был сильно пьян. В таком состоянии его так и подмывало совершить преступление. Остановился на том, что попроще – на улице Нижней залез в «семерку», соединил провода и уехал на ней.

План был прост – мужчина сильно устал и решил прокатиться на чужом авто в ближайший магазин, где торгуют спиртным. Ему хотелось «продолжения банкета». Вскоре бензин кончился. Рецидивист бросил машину и продолжил поиски выпивки уже на своих двоих.

Полицейские быстро вычислили угонщика и задержали его на улице Островского Ленинского района. Мужчина признал свою вину и рассказал о своих нехитрых ночных похождениях.

Полицейские задержали по подозрению в угоне «семерки». В отношении него возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». До суда он будет находиться в СИЗО.