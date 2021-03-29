Юного водителя, устроившего дрифт на улицах Воронежа, оштрафовали на 500 рублей

Ролик в интернете с уходящим в занос автомобилем «Мазда RX-8» привлек внимание сотрудников ГИБДД. Оказалось, что дрифт на кольце у памятника Славы устроил 21-летний житель Северного микрорайона.

При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили, что юный автолюбитель нарушил пункт 7.18 ПДД, то есть изменил конструкцию машины без разрешения.

Был составлен административный протокол. Молодого гонщика оштрафовали на 500 рублей. Кроме того, водитель в течение 10 дней он должен устранить выявленные неисправности.

- Если в указанный период гражданин не представит в Госавтоинспекцию свое исправное транспортное средство, регистрация будет прекращена и в случае остановки инспекторами ДПС указанный автомобиль с прекращенной регистрацией будет помещен на специализированную стоянку, - подчеркнули в ГУ МВД по Воронежской области.