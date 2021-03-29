Курьер должен был перевезти мотоцикл из Японии в Воронеж, но потратил все деньги клиента

Еще в 2019 году 25-летний воронежец заказал мотоцикл «Ямаха» из Японии. Однако доставлять дорогой транспорт почему-то не спешили. О неприятной ситуации мужчина рассказал 29-летнему товарищу. Тот предложил помочь: он был готов забрать из-за заграницы мотоцикл и доставить его.

Мотоциклист отдал приятелю 79,5 тысячи рублей за работу, но в итоге потерял и деньги, и товарища. Тот на связь больше не выходил.

Полицейские задержали перевозчика относительно недавно на улице Ломоносова. В отделе полиции он признал, что деньги просто потратил. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».