В Воронеже 12 многоэтажек остались без света на несколько часов

В ванную и туалет пока нужно ходить со своими источниками света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 марта, без света остались 12 многоэтажек на улице Чебышева в микрорайоне «Машмет». Электричества нет в следующих домах: №№ 2, 2а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 и 24. Об этом сообщили в телеграм-канале ГК «ПИК-Комфорт» - управляющей компании, обслуживающей эти многоэтажки.

Свет отключили из-за ремонта на подстанции. Его проводят сотрудники воронежской «Горэлектросети».

Электричество обещали вернуть к 17.00.