В Воронеже на рабочей неделе потеплеет до +14 градусов

В конце рабочей недели будет тепло, но зарядят нудные дожди. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящую неделю. Рабочие дни будут весьма теплыми. Однако погода продолжит оставаться весьма неустойчивой.

- Антициклон уходит на восток, а на его место идет заток теплого южного воздуха. Днем температура будет подниматься до +14-ти, ночью – до +6, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Но эта погодная тенденция продлится недолго. На выходных подует северо-западный ветер. Он принесет с собой похолодание. Ночная температура снова будет чуть выше нуля, а днем она будет держаться в районе +9.

Во вторник, 30 марта, ночью подует северный ветер, столбик термометра упадет до -1 градуса. На луну будут набегать облака. Днем снова сменится ветер – на юго-восточный. Солнце будет периодически скрываться за тучами. При этом потеплеет до +9.

Ночью в среду, 31 марта, южный ветер принесет с собой температуру около нуля. Снова обещают переменную облачность. Днем подует юго-западный ветер, ртутный столбик поднимется до +11 градусов. Солнце временами будут закрывать тучи.

В ночь на четверг, 1 апреля, пойдет небольшой дождь при +6 градусах. Днем он также будет моросить. Температура при этом повысится до +14.

Ночью в пятницу, 2 апреля, дождь прекратится, но будет пасмурно при +6 градусах. Днем небо снова «прохудится». Впрочем, дождь прогнозируют снова несильный. Потеплеет до +13 градусов.