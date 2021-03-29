Очередной лже-банкир увел у жительницы Воронежа 765 тысяч рублей

51-летней жительнице Воронежа позвонил очередной сотрудник службы безопасности банка – то есть мошенник. «Крючок» для женщины выбрали старый - несанкционированный доступ к ее банковскому счету. Проще говоря, преступники напугали женщину, что кто-то пытается перевести ее деньги в неизвестном направлении.

Якобы для защиты «сотрудник» попросил женщину срочно перевести деньги на безопасный счет. Так она и поступила. Женщина своими руками отдала мошенникам 765 тысяч рублей. Только спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при финансовых сделках через интернет. Важно быть осторожными при общении с неизвестными, которые обращаются с различными предложениями о переводе средств либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию.