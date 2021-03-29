Воронежский каток «Северное сияние» продадут с аукциона за 22,7 миллионов рублей

Каток "Северное сияние" вместе со всеми его "пожитками" может обрести нового хозяина 17 мая. Фото: katok.su

Каток «Северное сияние», расположенный неподалеку от ТРЦ «Арена», выставили на аукцион. Происходит он в рамках банкротства УК «Спортиндустрия». Начальная цена торгов – 22,7 миллиона рублей.

На продажу выставили ангар с внутренними помещениями, ледовое поле, комплект разборных бортов хоккейной площадки, хоккейные ворота. Ну и по мелочи – коньки, музыкальные колонки. И даже насос.

Заявки на участие в торгах принимают с 5 апреля до 12 мая. Аукцион намечен на 17 мая

Напомним, мэрия Воронежа расторгла договор аренды земельного участка под «Северным сиянием» со «Спортиндустрией» в октябре 2019 года. Организация задолжала за аренду около 4 миллионов рублей. И терпение городских властей лопнуло. Теперь не исключен снос ледового шатра. На его месте может появиться новая спортивная арена.