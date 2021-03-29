В Воронеже после проверки прокуратуры уволили заведующую детсадом

В детсаду № 175 теперь будет новый руководитель. Фото: detsad175vrn.ru

В прокуратуре Воронежа рассказали об итогах проверки в городском детском саду № 175. Напомним, с родителями дошкольников заключали договор от имени НП «Содействие». На бумаге эта организация размещалась в том же детсаде, с согласия заведующей этим учреждением. Деньги якобы шли на оказание помощи в реализации дошкольных образовательных программ. При этом заключенный договор аренды с организацией «Содействие» оказался фиктивным, так как по этому адресу располагается другое юридическое лицо. То есть, фактически это было прикрытие систематических поборов с с родителей. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства установили факты фиктивного трудоустройства работников в детсад. Люди там фактически не работали, при этом на них делали отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой в администрацию города представления начата процедура ликвидации фонда НП «Содействие». Расторгнуты трудовые договоры с фиктивно трудоустроенными людьми. Заведующую детским садом уволили. Еще трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. На их основании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальное наказание по ней – штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет. Расследование взял на контроль прокурор города.

В соответствии с законодательством учреждения образования имеют права привлекать внебюджетные средства, а родители учащихся или воспитанников по своему усмотрению вправе оказывать помощь или отказывать в ней. Главенствующий принцип здесь – добровольность. Никто, будь то представитель родительского комитета или сотрудник учреждения образования, не вправе оказывать давление на родителя или на воспитанника и требовать внести некую фиксированную сумму, тем более, наличными средствами. О таких случаях необходимо сообщать в администрацию учебного заведения, в районный отдел образования или непосредственно в управление образования и молодежной политики.

В мэрии по этому поводу добавили:

- Сотрудники городского управления образования совместно с прокуратурой города проводят совещания с руководителями образовательных учреждений. На них представители правоохранительных органов дополнительно разъясняют законы, касающиеся, в том числе, благотворительной деятельности в условиях образовательного процесса, разбирают примеры выявленных в ходе прокурорских проверок нарушений в этой сфере и ответственности за них. Такая профилактическая работа помогает уменьшить вероятность возникновения подобных случаев.

После сообщения о проверки в детсаду № 175 в прокуратуры обратились еще несколько родителей дошкольников со схожими жалобами. Их информацию в надзорном ведомстве сейчас также проверяют.