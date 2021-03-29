В Воронеже возбудили уголовное дело на сбившего насмерть пенсионерку таксиста

Место ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Решается вопрос о заключении под стражу таксиста, сбившего насмерть женщину у дома №25 по улице Богдана Хмельницкого.

- В отношении 48-летнего жителя Железнодорожного района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Напомним, 28 марта водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Панфилова. Судя по опознавательным знакам, мужчина работал таксистом для одного из агрегаторов.

Примерно в 17.30 на перекрестке мужчина почему-то выехал на встречную обочину и сбил на пешеходном переходе 73-летнюю женщину. Та скончалась до приезда медиков.

Степень алкоголя в крови таксиста составила 1.061 мг/л.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз, проводят иные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств случившегося.