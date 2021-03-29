В Воронеже выяснили причины гибели рабочего на шинном заводе

Выяснением обстоятельств трагедии занимались и сотрудники Следственного комитета. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В государственной инспекции труда рассказали об итогах расследования смерти 41-летнего рабочего на Воронежском шинном заводе (мужчина проводил проверку оборудования). Несчастный случай произошел 1 февраля в производственном помещении на улице Ростовской.

В ходе расследования выяснили, что работник оказался зажат разгрузочным устройством. По мнению инспекторов труда, причиной несчастного случая стало отсутствие контроля и непринятие мер по исключению возможности нахождения людей вне зон подвижных частей механизмов. Решается вопрос о привлечении виновников к административной ответственности.