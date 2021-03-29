Следователи заинтересовались танцами девушки на постаменте вечного огня в Воронежской области

Это не первый подобный случай в Богучаре Фото: СОЦСЕТИ

Следователи организовали проверку после появления видео с осквернением Братской могилы в Богучаре. Перед памятником, на небольшом квадратном возвышении, установлена чаша «вечного огня» в виде пятиконечной звезды. На днях на этом постаменте и устроила танцы некая девушка в короткой юбке.

- В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, представители органов местного самоуправления, даны поручения оперативным службам об установлении личности злоумышленницы, истребована и изучена архивная документация о месте воинского захоронения, выполнены иные проверочные мероприятия в целях всестороннего и полного выяснения причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СКР по Воронежской области.

Напомним, это не первый подобный случай в Богучаре: примерно два года назад ученики младших классов местной школы, мальчишки 9 и 10 лет, сожгли венки на вечном огне в центральном парке райцентра. Тогда учеников поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.