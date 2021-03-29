Воронежский певец не прошел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

Воронежский участник музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Александр Щербаков из села Ольхов Лог не прошел в финал проекта.

В выпуске 28 марта Александр конкурировал с еще семью певцами. Воронежский артист выступал последним. Александр исполнил композицию группы «Любэ» «Позови меня тихо по имени». По стене прошел шепот: «Двоюродный брат Безрукова!». Воронежец набрал 61 голос жюри. Поддерживала исполнителя в студии его большая семья.

- Это было вообще не про соревнование, здесь была душа, вы получаете на сцене удовольствие, и это видно! У вас очень звонкий тембр, очень юношеский, - поддержал выступление конкурсанта Сергей Лазарев.

К сожалению, Александр не прошел в финал.