В Воронежской области к 29 марта еще 8 человек умерли от коронавируса

C диагнозом COVID-19 столкнулись уже 74 744 жителя Воронежской области. То есть за последние сутки заболевание выявили у 205 человек. Об этом 29 марта сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших также выросло до 69 364. За последний день болезнь перебороли 179 жителей региона.

Количество умерших, к сожалению, также не осталось на месте: сегодня оно составляет 2 768. К 29 марта с последствиями коронавируса не справились еще 8 человек.

Ранее мы сообщали, что к сентябрю в Воронежской области хотят привить от коронавируса более 1,1 млн жителей.