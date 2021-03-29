В Воронеже в такси к горлу мужчины приставили нож и отобрали телефон

49-летний житель города Грязи Липецкой области буквально застрял в Воронеже. У него даже не было денег на билет домой. Поэтому 27 марта он решил продать свой сотовый телефон. В 12:20 на улице Генерала Лизюкова продавец встретился с двумя мужчинами – они стояли возле такси.

Покупатели предложили ему сесть в автомобиль. В салоне один из них приставил нож к горлу хозяина телефона и забрал гаджет. После мужчину выгнали из машины.

Потерпевший липчанин обратился в полицию. Он запомнил фрагмент государственного регистрационного номера и марку автомобиля.

Инспекторы ГИБДД остановили такси: грабителями оказались двое воронежцев в возрасте 40 и 48 лет. У них изъяли нож, а также похищенный телефон.

Сейчас грабители находятся в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Воронежцам грозит до 10 лет лишения свободы.