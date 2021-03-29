Девушка в короткой юбке отбила чечетку на постаменте вечного огня в Воронежской области

Пугает, что это не первый подобный случай в Богучаре Фото: СОЦСЕТИ

«Живые помнят ваши имена. Ваш подвиг славит мир» - эти слова выгравированы на памятнике у Братской могилы защитников Родины в городе Богучар Воронежской области. В этом месте похоронены 1455 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Перед памятником, на небольшом квадратном возвышении, установлена чаша «вечного огня» в виде пятиконечной звезды. На днях на этом постаменте и устроила танцы некая девушка в короткой юбке. Видео ее, мягко говоря, странного поступка появилось в социальных сетях 29 марта.

Судя по голосам за кадром, снимали все происходившее дети, возможно и девушка, забравшаяся на памятник – несовершеннолетняя. Кто-то из юных очевидцев кричал «танцовщице», что столь значимое место не подходит для танцев. Но та, не обращая на это внимание, продолжила отбивать чечетку на мраморной плитке.

Пугает, что это не первый подобный случай в Богучаре: примерно два года назад ученики младших классов местной школы, мальчишки 9 и 10 лет, сожгли венки на вечном огне в центральном парке райцентра. Тогда учеников поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.