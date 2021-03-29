В крови таксиста, сбившего насмерть пенсионерку в Воронеже, нашли алкоголь

Место ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Степень алкоголя в крови таксиста, сбившего насмерть женщину у дома 25 по улице Богдана Хмельницкого, составила 1.061 мг/л. Об этом 29 марта сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, 28 марта 48-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Панфилова. Судя по опознавательным знакам, мужчина работал таксистом для одного из агрегаторов.

Примерно в 17.30 на перекрестке мужчина почему-то выехал на встречную обочину и сбил на пешеходном переходе женщину.

- 73-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 72 ДТП, из них в областном центре – 55, на федеральных трассах - 4, в районах области – 13. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, один человек погиб.