Череда аварий сковала Московский проспект в Воронеже

Такая ситуация на дорогах была на момент написания текста Фото: Яндекс.Карты

29 марта к 9:00 – 10:00 большинство улиц Воронежа уже свободны для проезда, но не Московский проспект. В очередной раз сотням, если не тысячам горожан, в особенности тем, кто за рулем, приходится испытать бурю эмоций. Но что делать, когда скорость движения не превышает 5-10 километров в час?

По данным сервиса Яндекс. Карты, в нашем городе стабильная ситуация на дорогах: заторы оцениваются всего лишь в 5 баллов. Наверняка на эту оценку повлияла ситуация на Московском проспекте, ведь этому локальному участку можно выдать сразу все 10 баллов.

Проблемы автомобилистов в этот понедельник начинаются уже на пересечении с бульваром Победы и улицей Шишкова. Но до площади Славы воронежцы еще как-то добираются, там же на кольце из-за очередного ДТП, приходится уже сложнее. В целом же «пробка» тянется вплоть до Плехановской улицы.

Судя по меткам, оставленным пользователями на картах, на Московском проспекте 29 марта случилось как минимум 3 ДТП, еще несколько участков отмечают «опасными». Видимо, на работу сегодня опоздают многие.