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Общество29 марта 2021 8:59

«Скелет в стене»: аналитики рассказали, о каких «грязных» секретах умалчивают в Воронежской области при продаже недвижимости

Чаще всего скрыть пытаются обременение или арест жилья
Олег ИВАНОВ
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Почему нужно проверять недвижимость перед покупкой? По данным сервиса Dominfo.ru, из выборки жилья за 2020 и 2021 годы 9,3% «квадратных метров» в России оказались «грязными», то есть имеют ограничения, обременения, высокие риски или подозрения на мошенничество. То есть практически каждый десятый дом имеет свои «нюансы».

Аналитики в то же время привели самые распространенные причины, почему после проверки квартиры в Воронежской области сделка купли-продажи отменилась.

Так, в 40,7% случаев срыв произошел из-за обременения или ареста. Это самый частый «секрет», который пытаются скрыть некоторые владельцы недвижимости в нашем регионе.

Еще 19,7% срывов сделки связаны с продажей квартиры без выделения доли детям с использованием мат капитала.

15,4% - продавец не является единственным наследником, а в13,5% несостоявшихся сделок пытались скрыть ипотеку или залог.

Реже всего: 6,1% - продажа квартиры, которая покупалась в браке, но продает без согласия супруга; 3,2% - квартира, по которой ведутся судебные споры; 1,4% - собственник в стадии банкротства.