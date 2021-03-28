Воронежская спортсменка победила в бою за звание временной чемпионки мира по боксу

Фото предоставлено пресс-службой правительства

Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская одержала победу над мексиканкой Эстрельей Вальверде. Бой за звание временной чемпионки мира Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 55,3 килограмм прошёл в Екатеринбурге.

Наша землячка не знает поражений на профессиональном ринге, на её счету уже 11 побед.

Губернатор Александр Гусев поздравил Татьяну с очередным достижением:

- Представляю, насколько колоссальный труд стоит за вчерашним «золотым» результатом. Вместе со многими земляками хочу сказать Татьяне огромное спасибо за радостные эмоции и пожелать новых спортивных успехов и жизненных побед.