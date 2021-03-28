Воронежский «Факел» выиграл седьмой матч подряд, победив «Динамо-Брянск»

Главным героем матча стал защитник Сергей Брызгалов, забивший уже третий мяч в трех последних играх. Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче на выезде с «Динамо-Брянск» упорным получился только первый тайм. Хозяева поля изо всех сил сопротивлялись натиску «Факела». У них не было другого выхода – очередное поражение делало вылет в ПФЛ практически неизбежным. Однако брянцев подвел свой же игрок Дибиргаджиев, зачем-то в безобидной ситуации ударивший локтем игрока воронежской команды. После чего был справедливо удален (до этого у него уже была желтая карточка).

После перерыва «Факел» методично воспользовался численным преимуществом. В начале второго тайма после навеса с правого фланга точно ударил головой Максим Максимов – 1:0. Ну а в его середине защитник Сергей Брызгалов получил классную передачу, воспользовался своим одиночеством в штрафной брянцев и забил свой третий гол в последних трех матчах – 2:0. После этого счет не изменился.

Как всегда, был надежен в обороне Неманья Пейчинович. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» выиграл седьмой матч подряд, набрал 49 очков. Пока наша команда поднялась на девятое место, но если астраханский «Волгарь» победит в гостях нефтекамский «Нефтехимик» (а счет пока 1:0 в его пользу), то воронежский клуб опустится на десятое. Но все равно задача, поставленная перед продолжением сезона главным тренером Олегом Василенко, на глазах превратилась из трудновыполнимой во вполне реальную. «Факел» - уже в десятке лучших команд ФНЛ! И не знает поражений уже 12 (!) официальных игр подряд.

В следующем туре «Факел» встречается с нефтекамским «Нефтехимиком», занимающим 8 место. То есть, уже почти с соседом по турнирной таблице. Игра пройдет в Воронеже 3 апреля, время начала пока не определили.