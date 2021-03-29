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Общество29 марта 2021 10:35

Бар в центре Воронежа повторно наказали за нарушение антиковидных мер

На этот раз заведению выписали полумиллионный штраф
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Центральный райсуд Воронежа оштрафовал расположенный на проспекте Революции бар на 500 тысяч рублей. В заведении повторно обнаружили нарушения санитарно-эпидемических мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса. Администрация бара принимала посетителей без масок, кроме того в помещении предлагали услуги по курению кальяна.

Буквально полтора месяца назад этот бар закрывали на пять суток со штрафом в 50 тысяч рублей за аналогичные нарушения. Однако администрация заведения мер не приняла.