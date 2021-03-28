Зоологи призвали воронежцев помочь в защите птиц от благовещенских браконьеров

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сотрудники Центра охраны животных «Наша природа» обращаются ко всем неравнодушным к судьбе пернатых воронежцам с просьбой противостоять продаже и покупке птиц на праздник Благовещения, который отмечается 7 апреля. Для этого волонтеры просят максимально распространить информацию о том, как благовещенские браконьеры калечат и убивают сотни птиц ради традиции, кстати, не поддерживаемой церковью.

Желающие могут распечатать со страницы Центра в соцсети листовку и распространить ее среди горожан. Можно также связаться с сотрудниками Центра и забрать у них готовые листовки для распространения.