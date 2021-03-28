В сарае у жителя Воронежской области нашли почти килограммовый сверток конопли

Полицейские Каширского района Воронежской области получили оперативную информацию о том, что 54-летний ранее судимый местный житель хранит дома наркотики. В ходе обыска подозрение подтвердилось – в сарае оперативники обнаружили сверток из газеты, в котором находилось вещество растительного происхождения. Его отправили на экспертизу. Оказалось, что это марихуана весом больше 885 граммов.

Хозяин свертка объяснил, что вырастил коноплю на своем участке, а затем собрал, высушил и измельчил. И собирался использовать наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За изготовление и хранение наркотика ему грозит до 10 лет лишения свободы.