Музей-заповедник «Костенки» приглашает воронежцев на онлайн-читку романа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей-заповедник «Костенки» начал в соцсетях онлайн-читку романа «Закон крови».

Его в 1998 году написал под псевдонимом Олег Микулов археолог Михаил Аникович. Роман основан на артефактах, найденных в Костенках в разное время. У главного героя романа, охотника Мала, также есть реальный прототип - молодой человек, живший в каменном веке, его останки были обнаружены археологами в 1954 году.

В проекте «Преступление и наказание в каменном веке» приняли участие воронежские ученые, артисты, предприниматели, а также сотрудники музея-заповедника.

Услышать фрагменты из романа можно во всех соцсетях музея до 22 апреля.