Как олигархи счастье искали: воронежцам показали премьеру по Пелевину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как олигархи счастье искали. Иван Комаров поставил в Никитинском театре премьеру по Виктору Пелевину. «Тайные виды на гору Фудзи» стал самым цитируемым романом 2020-го. В нем писатель в своем философичном стиле исследует, куда в нашем мире исчезла любовь и к чему это привело.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сильные мира сего в романе писателя, а теперь и в спектакле Никитинского, между неограниченными деньгами, вседозволенностью и наркотиками потеряли… кайф. И, конечно, находятся стартаперы сколковского разлива (в России же много «волшебников в голубом вертолете»), которые предлагают пути достижения счастья. То бишь, поймать дзен.

Высшее счастье постигается в Нирване. Но на пути к нему через джаны буддийских монахов олигархов ждет неприятное прозрение. Нирвана маячит где-то как пик Фудзиямы. В «междуджанье» лишь депрессия и боль. А чтобы боль исчезла, нужно… хакнуть джану. Так, по-простому, по-олигархически. И все пройде-е-е-е-т.

Спектакль Никитинского как неожиданно понравившийся в кинотеатре фильм - свежий, яркий. В нем узнаешь если не себя, так знакомых, а в целом – окружающую действительность. Которую покинула любовь. В которой мы перестали испытывать счастье.

Мобильный подиум с рафинированными, выровненными по линейке березками, светодиодное табло, показывающее путь улиток к Фудзи, гнусавая «из 90-х» (времени становления нынешних олигархов) «озвучка» слов автора – простые, но эффектные приемы сценографии, которые вовлекают в спектакль. А затягивают в него уже актеры.