Воронежцы зажгли свечи и устроили фаер-шоу на экологической акции

Фото с сайта мэрии Воронежа

В субботу, 27 марта, с 20.30 до 21.30 центр Воронежа погрузился в непривычный сумрак – на зданиях администрации города, Воронежской городской Думы, областного совета профсоюзов, Ледового дворца спорта «Юбилейный», зданий филармонии и Никитинской библиотеки отключили декоративную подсветку. Горожане в 12-ый присоединились ко всероссийской экологической акции «День Земли».

Одновременно с этим на Советской площади прошло огненное шоу: студенты ВГУИТ и ВГМУ им. Бурденко и члены общественных экологических организаций выложили из сотен зажженных свечей надпись «Час Земли» и зрителям показали фаер-шоу.