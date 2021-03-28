Погибший в столкновении иномарки с деревом воронежец не имел водительских прав и был судим за грабеж

Фото прокуратуры Железнодорожного района Воронежа

Стали известны подробности ночной аварии на улице Героев России, в которой погиб водитель и пострадали четыре пассажира.

Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, управлявший «Митсубиси Карисма» молодой человек не имел права садиться за руль сразу по нескольким причинам. Во-первых, он еще не достиг соершеннолетия (хотя ранее полицейские называли его возраст 18 лет). Во-вторых, парень не имел водительских прав. И, в третьих, он состоял на учете в полиции в связи с судимостью за совершение грабежа и находился на испытательном сроке ввиду условного лишения свободы.

- Управление автомобилем ему передал собственник, поскольку сам был в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. - Решается вопрос о привлечении собственника автомобиля к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Напомним, авария произошла в Воронеже около 23.00 27 марта на улице Героев России. В результате столкновения иномарки с деревом, сидевший за рулем парень погиб на месте, четыре пассажира попали в больницу.