В Воронежской области ловили неплательщиков штрафов за нарушение ПДД

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Калаче полицейские провели совместные с судебными приставами рейды по выявлению должников по уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Автоинспекторы останавливали машины, устанавливали личность водителя, а приставы тем временем проверяли его по базе данных, не числится ли за водителем долг.

- За несколько дней совместной работы правоохранителями было проверено около 60 автовладельцев и выявлено шесть неплательщиков, на которых был наложен судейский административный штраф в размере 30 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В отношении должников приставы приняли меры принудительного взыскания - арест банковского счета.

По статье «Уклонение от исполнения административного наказания» к ответственности привлекли 31 автолюбителя, в бюджет взыскано около 110 000 рублей.